Самый дорогой препарат в мире «Золгенсма» появился в России

Швейцарский препарат Zolgensma («Золгенсма») для лечения спинальной мышечной атрофии появился в продаже на территории России. Стоимость одной дозы превышает два миллиона долларов. Он считается самым дорогим в мире, сообщил ТАСС.

Специалисты Центра развития перспективных технологий, который является оператором системы цифровой маркировки «Честный знак», подтвердили, что «Золгенсма» вышла в гражданский оборот. Первые три упаковки использовали Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.

Спинальная мышечная атрофия — группа наследственных заболеваний, при которых происходит поражение двигательных нейронов, потеря способности двигаться и дышать. Ее лечат тремя препаратами, «Золгенсма» от швейцарской компании Novartis — один из них. Стоимость дозы составляет больше двух миллионов долларов.