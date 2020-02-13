Доверить здоровье ребенка

В клинике «Медси» в Отрадном откроется детский стационар на 60 мест. Там можно будет провести любую диагностику, а оперировать будет команда ведущих хирургов.

Огромное здание клиники «Медси» в Отрадном больше похоже на город в городе: девять этажей, более 25 отделений, все виды диагностики, собственная лаборатория, стационар — все возможные направления медицинской помощи. Для взрослых доступны все услуги, а для детей — диагностика. Например, проведение исследований в состоянии медикаментозного сна, то есть под седацией. А еще амбулаторная помощь. В конце марта здесь откроются детский операционный блок и стационар на 60 коек. Его оснастят передовым оборудованием.

«В оперблоке мы специально предусмотрели то, что видели в хороших западных клиниках: мама сопровождает ребенка до самой операционной, до введения в наркоз, чтобы малыш не боялся. Оказывать помощь детям, в том числе из Московской области, собираемся по многим профилям. Это и общая терапия, и ЛОР, и аллергология, и бронхолегочные заболевания, и травматология, и ортопедия, урология, и общая хирургия», — рассказала главный врач клинической больницы МЕДСИ в Отрадном Татьяна Шаповаленко.

Отделение специально проектировали так, чтобы ребенку было комфортно и не страшно. Вместе с мамой он сможет проходить любые исследования: например, лучевую диагностику. Есть полный спектр исследований даже для новорожденных. Доверить «Медси» самое дорогое — здоровье ребенка — не страшно. О работе специалистов клиники говорят и цифры: в прошлом году в Отрадном провели более 17 тысяч операций.

Мы занимаемся хирургическим лечением опухолей таких достаточно редких локализаций, как нейроонкология, опухоли головного и спинного мозга, опухоли головы и шеи, включая щитовидную железу, торакальная и онкохирургия. У нас огромный объем пациентов Татьяна Шаповаленко главный врач клинической больницы МЕДСИ в Отрадном.

А еще в «Медси» оперируют опухоли поджелудочной железы, печени, желчного пузыря и других органов и систем. Для лечения онкологии применяются все современные методы: таргетная, иммунная и химиотерапия. Но лечат не только онкологию: в 2019 году врачи клиники провели более 800 хирургических операций на сердце и более 200 сложнейших нейрохирургических операций, сделали десятки тысяч исследований с помощью лучевой диагностики: МРТ, рентген и маммографию. А получить помощь в «Медси» может любой житель России.