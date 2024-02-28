Здоровье 28 февраля 2024, 11:02 Доцент Онуфрийчук призвала проводить разгрузочные дни не чаще одного-трех раз в неделю

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Кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Российского биотехнологического университета (Университет Росбиотех) Юлия Онуфрийчук в беседе с изданием Life рассказала, что проводить разгрузочные дни можно не чаще одного-трех раз в неделю.

Благодаря такой диете в организме человека нормализуется обмен веществ, выводятся накопившиеся продукты обмена, натрий и жидкости, уменьшается жировая масса тела.

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Несмотря на всю пользу разгрузочных дней, эксперт предупредила, что их нельзя устраивать слишком часто, поскольку человек в это время недополучает ценных витаминов и микроэлементов. При условии большого веса количество разгрузочных дней можно увеличить до двух в неделю, отметила Онуфрийчук.