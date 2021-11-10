Доцент омского вуза с ненастоящим сертификатом о прививке умерла от ковида

Доцент кафедры акушерства и гинекологии Омского государственного медицинского университета и практикующий врач Ольга Широкова скончалась от коронавирусной инфекции в конце октября. При этом ранее она предоставила руководству вуза сертификат о сделанной прививке. Но последующая проверка выявила, что документ оказался ненастоящим.

Об этом изданию «Омск-Информ» рассказал проректор по региональному развитию здравоохранения ОмГМУ Николай Николаев. Он пояснил, что после смерти доцента в вузе провели внутреннюю проверку, которая не подтвердила подлинность сертификата о вакцинации.



«У нас есть все основания считать, что человек умер по собственной вине, потому что мы не смогли подтвердить достоверность представленных им сведений о вакцинации», — заявил он.

Николаев отметил, что со стороны медиков было бы неправильно говорить о том, что человек скончался от коронавирусной инфекции после сделанной прививки.



Проректор пояснил что проверку сертификата начали после того, когда у доцента началась тяжелая форма инфекции.

«Вакцинированные люди так не болеют. Когда мы говорим, что вакцинироваться необходимо, мы говорим это крайне обоснованно. <…> У нас, как у ведущего научно-клинического учреждения региона, есть возможность собирать статистику по всем ковидным центрам, и в ковидных центрах вакцинированные люди не умирают. В больницах ежедневно умирают больные, но они не привитые», — отметил Николаев.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 80% пациентов реанимаций в ковидных госпиталях, которые владеют сертификатом о вакцинации, могли его купить. Он пояснил, что выявить таких людей помогает тест на антитела к аденовирусу 26-го серотипа, который используют в вакцине «Спутник V». Он редко встречается в природе, поэтому так просто реакции на иммунитет у человека не возникнет.