Доцент Коновалова рассказала, что перфекционизм способен спровоцировать тревожность | 360°

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Доцент Коновалова рассказала, что перфекционизм способен спровоцировать тревожность

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Кандидат экономических наук Валерия Коновалова рассказала, что нездоровый перфекционизм часто приводит к ментальным проблемам. Об этом сообщило издание Life.ru.

Она уточнила, что само по себе это качество может быть полезно. Но в основном перфекционизм сопровождается завышенными требованиями к себе, поэтому люди с этим качеством склонны к депрессии, повышенной тревожности и эмоциональному выгоранию.

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«Человек убежден в том, что окружающие выставляют высокие ожидания относительно личности, <…> игнорирует собственные успехи и заостряет внимание на неудачах», — пояснила Коновалова.

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