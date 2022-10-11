Доцент Коновалова рассказала, что перфекционизм способен спровоцировать тревожность | 360°

Здоровье 11 октября 2022, 12:15 Поделиться Telegram

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Viber Доцент Коновалова рассказала, что перфекционизм способен спровоцировать тревожность

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Кандидат экономических наук Валерия Коновалова рассказала, что нездоровый перфекционизм часто приводит к ментальным проблемам. Об этом сообщило издание Life.ru.

Она уточнила, что само по себе это качество может быть полезно. Но в основном перфекционизм сопровождается завышенными требованиями к себе, поэтому люди с этим качеством склонны к депрессии, повышенной тревожности и эмоциональному выгоранию.

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«Человек убежден в том, что окружающие выставляют высокие ожидания относительно личности, <…> игнорирует собственные успехи и заостряет внимание на неудачах», — пояснила Коновалова.

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