Здоровье 18 сентября 2023, 14:49 Доцент ГУП посоветовала носить противогрибковые носки для предупреждения микоза

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Для профилактики микоза, причина которого кроется в паразитических грибках, следует носить противогрибковые носки, стельки и тапочки. Об этом сообщила кандидат педагогических наук, доцент ГУП Елена Ершова в беседе с Life.

По словам специалиста, чтобы избежать заражения, также не стоит носить чужую обувь, в том числе домашние тапочки. Пользуясь сланцами, выданными в бане, бассейне или солярии, необходимо предварительно протереть их дезинфицирующей салфеткой.

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После ношения такой обуви Ершова посоветовала тщательно вымыть ноги с мылом и обработать их противогрибковым средством.