Здоровье 27 декабря 2023, 14:36 Доцент Ершова: салаты с вареными яйцами можно хранить 6 часов после заправки

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Новогодние салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц могут храниться не более шести часов после заправки. Об этом сообщила доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета ГУП Елена Ершова в беседе с Life.

По словам специалиста, майонезные заправки и различные соусы значительно сокращают срок хранения блюд, ускоряя процесс развития микроорганизмов. При этом салаты с мясом, морепродуктами и копченостями могут безопасно храниться не более 12 часов.

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Ершова посоветовала хозяйкам не готовить новогодние салаты в большом объеме и хранить их только в специальных пищевых контейнерах с плотными крышками, сообщил «ФедералПресс».