Здоровье 23 ноября 2023, 18:21 Доцент Ершова: хранить варенье из ягод с косточками можно не более 8 месяцев

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Со временем в варенье образуются микроскопические плесневые грибки, употреблять такой продукт в пищу нельзя. Например, хранить варенье из ягод с косточками можно не более восьми месяцев, сообщила доцент ГУП Елена Ершова в беседе сLife.

По словам эксперта, косточки выделяют синильную кислоту, которая опасна для организма. Патогенные организмы в виде бактерий или иных грибков в старом варенье грозят сильным пищевым отравлением.

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Кроме того, со временем металлические крышки могут покрыться ржавчиной, попадание воздуха внутрь банки может вызвать образование окиси железа, отметила Ершова.