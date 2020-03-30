Лекарства хроническим больным предложили доставлять на дом

Всероссийский союз пациентов (ВСП) обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой обеспечить доставку на дом льготных лекарств для россиян, страдающих хроническим заболеваниями. Меру предлагается ввести не только на время пандемии.

Как сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на копию письма, союз предложил обязать аптечные сети, волонтеров и работников соцслужб осуществлять доставку по необходимости. Авторы послания считают, что в ситуации пандемии нельзя допустить, чтобы люди с инвалидностью страдали от перебоев в лечении или заразились.

Собеседник издания в одной из аптечных сетей заявил, что ВСП систематически выступает с плохо технически продуманными инициативами. Работу сотрудников соцслужб оплачивает государство.

«Непонятно, кто будет оплачивать доставку аптечным сетям, если инициатива организации будет принята властями», — подчеркнул источник газеты.

С предложением автоматически продлевать рецепты на лекарства в условиях пандемии обратился к главе Минздрава РФ Михаила Мурашко член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич. Как стало известно РИА «Новости», он предложил пролонгировать рецепты как минимум на три месяца.

«В случае уже имеющейся возможности автоматического продления срока действия рецепта в рамках действующего законодательства, прошу Вас проинформировать об этом население и медицинские организации», — сказано в письме депутата.

Борис Менделевич уточнил, что пожилые люди не смогут попасть к врачу и продлить рецепт в условиях самоизоляции. По его словам, к нему уже поступило несколько обращений от хронических больных, пожаловавшихся на сложности с получением рецепта.