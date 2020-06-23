Доставку лекарств могут сделать бесплатной

Интернет-магазины раскритиковали строгие правила разрешений на продажу лекарств. Они отмечают, что это дорого обходится покупателям и неудобно продавцам, так как реализовать товары могут только фармацевты.

Как сообщает газета «Известия», Торгово-промышленная палата (ТТП) уже отправила соответствующее письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Торговля просит пересмотреть требования. В частности, предлагается разрешить продавать лекарства не только аптекам, но и ритейлерам.

По словам ТТП, средняя стоимость доставки сейчас составляет около 300 рублей, а доставка осуществляется в течение нескольких дней. Передача продаж в интернет-магазины позволит сократить время и даже сделать доставку бесплатной.

По мнению исполнительного директора Аптечной гильдии Елены Неволиной, продажа лекарств только аптеками позволяет решить много серьезных вопросов, с которыми обычные продавцы не справятся. Она также напомнила, что согласно законодательству РФ, фармацевтической деятельностью могут заниматься лишь аптечные сети.

«В некоторых странах правительство допускало ритейлеров к продажам лекарств, ничем хорошим для потребителей это не закончилось. Уровень фальсификата в продажах резко подскакивал, так как у обычных продавцов просто нет опыта работы с препаратами. Поэтому в данном случае ограничения — это вопрос заботы о людях», — подчеркнула она.

С июня аптечным сетям разрешили продавать безрецептурные препараты через интернет. Для этого необходимо получить соответствующую лицензию. Первые разрешения были получены еще в конце мая.