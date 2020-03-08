    08 марта 2020, 20:41

    Дополнительные меры профилактики ввели в Липецкой области из-за коронавируса

    Анатолий Минкин

    Торговые центры, кафе, учреждения культуры и образования, а также другие места массового скопления людей начали проверять на соблюдение режима дезинфекции. Если организации не будут выполнять санитарную обработку, то их начнут штрафовать или закрывать. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил глава областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев.
    Дополнительные меры профилактики ввели в Липецкой области из-за коронавируса

    Также он уточнил, что сейчас дезинфекцию проводят во всем общественном транспорте региона.

    Руководителям бюджетных организаций рекомендовали ежедневно измерять температуру у работников. Тех, у кого появляются симптомы ОРВИ, от работы начнут временно отстранять.

    Вчера стало известно, что трех россиян доставили в Липецкую областную клиническую больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.

    Проведенные лабораторные анализы подтвердили заражение. Все носители нового возбудителя прибыли из Италии. Госпитализированных разместили в отдельных боксах. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное.

    На сегодняшний день в России выявили 17 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки по одному новому случаю коронавирусной инфекции зафиксировали в Калининградской, Белгородской и Московской областях.