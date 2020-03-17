Дополнительные меры от коронавируса примут в Севастополе

Особое внимание уделят пенсионерам. Они являются наиболее уязвимыми. Волонтеры будут помогать пожилым людям: доставлять продукты домой, выносить мусор. Это делается для того, чтобы возрастные жители меньше выходили на улицу.

Также позаботятся о тех, кто после контакта с другими людьми почувствовал себя плохо. Они смогут вызвать врача на дом, чтобы сдать анализ, не выходя на улицу.