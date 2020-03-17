Дополнительные меры от коронавируса примут в Севастополе
Власти Севастополя собираются принять дополнительные меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса. Об этом написала газета «Новый Севастополь».
Особое внимание уделят пенсионерам. Они являются наиболее уязвимыми. Волонтеры будут помогать пожилым людям: доставлять продукты домой, выносить мусор. Это делается для того, чтобы возрастные жители меньше выходили на улицу.
Также позаботятся о тех, кто после контакта с другими людьми почувствовал себя плохо. Они смогут вызвать врача на дом, чтобы сдать анализ, не выходя на улицу.