Дополнительное отделение для травмированных на лыжах развернули в Петербурге

Директор НИИ скорой помощи в Петербурге Вадим Мануковский рассказал, что этой зимой ощутимо выросло число травмированных пациентов. Раньше люди часто калечились за границей, но из-за закрытых границ россияне в основном получают травмы на наших курортах, написал сайт «Петербургский дневник».

Граждане России поступают с переломами и вывихами после катания на лыжах, санках и ватрушках.

«Зима в этом году была достаточно суровая, снег и лед были почти все время. Я даже вынужден был открыть третье отделение под травму, перепрофилировав урологию», — отметил Мануковский.

По словам врача, до пандемии в неделю оперировалось 25 человек в одном отделении. В настоящий момент количество оперируемых увеличилось не менее чем в два раза. Порой цифра доходит до 100 операций в неделю.