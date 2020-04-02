Донорская кровь может закончиться в России в ближайшее время

Врач Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева рассказал, как меры из-за коронавируса отразились на донорстве.

Павел Трахтман, доктор медицинских наук, завотделением трансфузиологии, заготовки и процессинга гемопоэтических стволовых клеток НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, заявил, что с недостатком донорской крови столкнулись во всех странах. Люди перестали сдавать кровь после объявления пандемии.

На данный момент операции не отменяются, но врачам приходится сильно экономить. Большинство людей забыли, что помимо коронавируса есть и другие болезни, которые никуда не делись.

Запасы донорской крови сильно ограничены, поскольку у различных компонентов крови небольшой срок годности. Например, тромбоциты, используемые для остановки кровотечения, хранятся всего пять суток.

По словам Трахтмана, если соблюдать все меры безопасности, то возможность заразиться коронавирусом, сдавая кровь, минимальная.