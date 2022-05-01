Путин подписал закон о создании регистра доноров костного мозга

В России создадут федеральный регистр гемопоэтических стволовых клеток, доноров костного мозга, донорских органов и их реципиентов. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Правительство России определит порядок ведения регистра, правило доступа к нему, правила и сроки предоставления информации.

Также закреплены права доноров, их обеспечат медицинским обследованием, бесплатной диагностикой, лечением, оплатой транспортных расходов по проезду к месту забора костного мозга и реабилитацией.

Документ определил, что ткани и органы человека не являются предметом договора купли-продажи.

Пересадка тканей и органов донора, гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга возможна лишь при письменном согласии дееспособного совершеннолетнего человека. Если донор недееспособен или не достиг совершеннолетия, письменное согласие даст его родитель либо законный представитель.