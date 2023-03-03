Здоровье 03 марта 2023, 19:12 Донецкие врачи спасли пациента с неразорвавшейся миной в теле РИА «Новости»: врачи в бронежилетах извлекли неразорвавшуюся мину из пациента в Донецке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Врачи в Донецке спасли пациента с неразорвавшейся миной внутри. Об уникальной операции РИА «Новости» рассказал руководитель отдела общей неотложной хирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета Сергей Корольков.

«Привезли раненого с неразорвавшейся миной в ягодичной области справа. Хирургам выдали бронежилеты, каски. <…> Ничего не взорвалось, все остались живы», — сказал он.

Реклама

По словам Королькова, в случае плохого развития событий, если бы бронежилеты не помогли , то медики могли остаться без рук.

Реклама

Операцию проводили в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении. Врачи делали операцию в касках и бронежилетах, они успешно извлекли у пострадавшего взрыватель от мины. В настоящее время пациент идет на поправку.

Ранее врачи из Подмосковья спасли мужчину с пулей в голове. Мужчина экстренно поступил в больницу с тяжелым ранением головы. Выяснилось, что он случайно выстрелил в себя из травматического пистолета, когда занимался чисткой оружия. Сейчас жизни пострадавшего ничто не угрожает.