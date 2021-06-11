Домохозяйкам рассказали, чем лучше заправлять салат

Сколько салата приготовить и чем его заправлять для хорошего вкуса и пользы, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

В первую очередь надо сказать нет майонезу, написала радиостанция Sputnik. Вместо этого популярного соуса лучше добавлять сметану. Такая заправка намного полезней, также она подходит и для овощных, и для фруктовых салатов.

«Если сравнивать майонез и сметану, любая, даже 20%-я сметана выиграет у легкого майонеза: она натуральная, в ней нет консервантов. В нее просто можно добавить какие-нибудь травки для вкуса. Фруктовый салат тоже можно смягчить, заправить сметаной или йогуртом, мягким жидким творогом, это будет реверанс в сторону здоровья», — посоветовала Дианова.

Она предложила еще один полезный вариант заправки — растительное масло, причем им может быть не только подсолнечное. Например, масло грецкого ореха или виноградной косточки. Тыквенное масло отлично подойдет для мужчин, так как оно полезно для предстательной железы. Диетолог назвала льняное масло российским суперфудом. Блогер посоветовала покупать пахучие, нерафинированные масла, поскольку они включают витамины E и A, которых нет в рафинированных маслах, предназначенных для жарки. Достаточно наливать в салат одну чайную — одну столовую ложку на порцию.

Срок хранения салатов очень короткий, напомнила диетолог. Их лучше резать прямо перед едой и ровно столько, сколько съедите за один присест. У салата со сметаной сроки хранения снижаются мгновенно из-за включения кисломолочного продукта. У растительного масла период хранения чуть больше, но в салате все равно выделяется сок, что создает дополнительный риск для мгновенного роста бактерий.

Кроме того, не стоит чистить очень много овощей, потому что они тоже быстро обсеменяются бактериями. В сырых овощах живут иерсинии, то есть кишечные бактерии. В холодильнике для них оптимальная температура.