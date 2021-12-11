Домашний режим продлили для непривитых жителей Крыма старше 60 лет

Домашний режим продлили в Крыму для людей старше 60 лет. Для этого в указ главы республики Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности внесли изменения.

«С 15 декабря и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет <…> не покидать места проживания (пребывания)», — сказано в документе.

Аналогичные правила касаются тех, кто имеет хронические заболевания. Исключение составляют жители с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном ковиде. Также с 15 декабря для перечисленных категорий крымчан отменяется льготный проезд в общественном транспорте.

Ранее вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране достиг 55,7%. За неделю он прибавил сразу два процента. Полный цикл вакцинации прошли 67,26 миллиона человек. В Крыму оба компонента препарата ввели более 882 тысячам жителей.

Лидером по коллективному иммунитету стал Севастополь. Там показатель превысил 80,8%. Достичь высоких значений властям города помогло введение жестких ограничительных мер.