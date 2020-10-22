В том случае, если коронавирусная инфекция нового типа станет природно-очаговой, она может перейти и на домашних питомцев, и на сельскохозяйственных животных. Борьба с инфекциями подобного типа очень сложна и дорогостояща.

Об этом на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если на завтра прогнозировать эпидпроцесс, то согласно учебникам эпидемиологии, нас ожидает следующее: так как в силу своего устройства вирус „липнет“… то он, безусловно, укоренится сейчас в домашних, сельскохозяйственных животных и прочих живых объектах, которые не входят в понятие человеческой популяции», — процитировало его РИА «Новости».

Гинцбург отметил, что в таком случае инфекция станет природно-очаговой.

В середине августа специалисты Россельхознадзора сообщили, что приступили к разработке вакцины от коронавируса для животных. В том препарате уже нуждаются фермы по разведению норок. Возможно, вскоре лекарство потребуется и домашним кошкам.