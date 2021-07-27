Названы пять главных ошибок в домашнем маникюре

Мастера ногтевого сервиса перечислили пять ошибок, которые часто делают девушки, предпочитающие ухаживать за ногтями в домашних условиях. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на Marie Claire.

Первая ошибка — слишком агрессивное скрабирование. Если снять слишком большой слой кожи на пальцах рук или ног, это может доставить болезненные ощущения, а также вызвать кровотечение.

Не рекомендуется стричь ногти «под ноль». Слишком короткие ногти могут начать врастать в кожу, кроме того, с такими ногтями увеличивается риск заразиться грибком. Мастера советуют оставлять хотя бы два миллиметра длины.

Не стоит слишком часто полировать ногти — полировка лишает ногтевую пластину верхнего защитного слоя. Для тех, у кого крепкие ногти, будет достаточно одной процедуры в месяц. Людям с тонкими ногтями лучше отказаться от полировки вовсе.

Также может навредить слишком частое использование крема с мочевиной для мозолей и натоптышей. Такие средства достаточно использовать курсами по две недели, нанося продукт точечно на проблемные зоны.

Наконец, лучше не использовать средства для снятия лака, у которых в составе есть ацетон. Такие средства делают ногти ломкими и тонкими, лучше выбирать жидкости с более щадящим составом.