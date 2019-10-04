Заразных больных могут перевести на домашнее соцобслуживание

Авторами этой инициативы также выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, а также депутаты Сергей Натаров, Иван Пиляев и Елена Строкова.

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Согласно предлагаемым поправкам, гражданину или получателю социальных услуг в связи с наличием медицинских противопоказаний может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг не только в стационарной форме, но и в полустационарной форме, и на дому, сказано в пояснительной записке.

В пояснительных материалах авторы указывают на то, что сейчас по закону о соцобслуживании гражданину, в том числе временно, может быть отказано в получении услуг в стационарной форме при наличии противопоказаний. Перечень этих показаний определяет Минздрав.

Речь идет о таких заболеваниях, как туберкулез в открытой форме, злокачественные заболевания, сопровождающиеся обильными выделениями, острые инфекционные заболевания, заразные для окружающих, психические расстройства, в том числе с употреблением психоактивных веществ, и другие, которые требуют оказания специализированной медицинской помощи в медицинских организациях.

Такие заболевания могут причинить вред здоровью и жизни обслуживающего персонала стационарных организаций социального обслуживания, указано в материале.