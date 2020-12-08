Дом вакцины. Как выглядит место, где производят «Спутник V»

Вакцину от коронавируса «Спутник V» выпускают в поселке Вольгинский Владимирской области. Корреспондент «360» посетил экскурсию на производство и узнал все о создании спасительного препарата.

База фармкомпании «Генериум» во Владимирской области представляет собой целый научный город. Там живет и работает почти тысяча ученых. Кроме того, база является одной из производственных площадок, где делают вакцину «Спутник V».

«На сегодняшний момент мы задействовали свое самое крупное оборудование — это тысячелитровые реакторы. Это самое большое оборудование, которое есть в мире для того, чтобы производить несколько миллионов доз в месяц», — рассказал руководитель компании «Генериум» Даниил Талянский.

Вакциной, названной в честь первого советского космического спутника, заинтересовались иностранцы. Например, в Бразилии «Спутник V» планируют производить на местных предприятиях. Российская вакцина стала первой зарегистрированной а мире, а секрет быстрого создания оказался в удачной модификации уже существующей платформы. В 2015 году ее разработали для борьбы с лихорадкой Эболы.

Сейчас «Спутник V» используют для вакцинации россиян. В поликлинику вакцину доставляют в специальных термоконтейнерах. В процедурных кабинетах она хранится в холодильниках.

«Как вы знаете, у наших коллег за рубежом вакцина хранится при -70 градусах, поэтому наши -18 являются вполне рабочей температурой, при которой многие лекарственные препараты на самом деле хранятся», — отметил Талянский.

Препарат состоит из двух частей и вводится дважды с интервалом в 21 день. Первыми прививают врачей, учителей и соцработников.

«Прививка делается [людям] от 18 до 60 лет при отсутствии тяжелых хронических заболеваний, бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, ВИЧ, сифилиса, гиперчувствительности к препарату и беременности», — перечислила заведующая поликлиникой №7 ГАУЗ МО «Химкинская ОБ» Ирина Спирина.

Иммунитет после прививки формируется в течение 42 дней. В этот период рекомендуется везде, где можно заразиться, быть в маске, а лучше воздерживаться от посещения людных мест. Некоторые россияне считают, что препараты еще не до конца изучены, и боятся возможных осложнений.

Житель Подмосковья Сергей Жильцов рассказал, что пришел на вакцинацию одним из первых. По его словам, лучше сделать прививку и переболеть в легкой форме, чем пить антибиотики и лежать под кислородом. Температура и аллергические реакции возможны после вакцинации. Жильцов почувствовал недомогание через семь часов после укола.

«В ночь с пятницы на субботу прямо было гриппоподобное состояние, озноб, голова заболела, это продолжалось до середины обеда. Я этого ожидал, пугаться этого не стоит, выпил парацетамол, и температура упала до 37- 36,9», — сказал мужчина.

Сами производители вакцины привились от коронавируса одними из первых. Теперь основная задача сотрудников — увеличить производственную мощность, чтобы вакцины хватило для всех. Кроме того, специалисты трудятся над тем, чтобы разработать эффективные препараты, способные защитить от ковида детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.