«Дом-2» снова получит площадку на Сейшелах

Площадку на Сейшелах снова получит перезапустившийся «Дом-2». Об этом сообщило издание StarНit.

По данным РИА ФАН, эта локация был закрыта в прошлом году в связи с пандемией коронавируса. Теперь же руководство шоу надеется на повышение рейтингов.

«Путевки к океану разыграют конкурсным путем, так что участников и тут столкнут лбами. Желающим придется проявить весь свой креатив», — рассказал источник.

Ранее певица Ольга Бузова назвала причину отказа об съемок в телепроекте «Дом-2». Телеведущая рассказала, что отдала проекту 17 лет и происходящее на проекте для нее было частью жизни.

«Помню, как пришла туда и впервые увидела Ксюшу Собчак и Ксюху Бородину, и помню, как позже села рядом с ними и стала ведущей шоу. Но я должна идти дальше!» — вспоминает Ольга.

Она отметила, что покидает шоу и как участница, и как ведущая.

Блогер и телеведущая Виктория Боня вновь подверглась атаке хейтеров. На этот раз волну негатива спровоцировали ее слова о смерти супруга Елизаветы II принца Филиппа.

«Разве он не летом прошлого года умер? Может, они скрывали его смерть?» — задалась вопросом бывшая участница «Дома-2».

Шквал едких комментариев в адрес Бони не заставил себя долго ждать.