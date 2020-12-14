Названы пациенты, распространяющие COVID-19 дольше остальных

Люди с ослабленным иммунитетом, подхватившие коронавирус, могут быть заразны на протяжении двух месяцев, сообщили американские ученые.

Как установили исследователи, инфицированные с выраженной иммуносупрессией после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (медицинская процедура, применяемая в гематологии и онкологии. — прим. ред.) или получения клеточной терапии могут освобождаться от жизнеспособного SARS-CoV-2 в течение как минимум двух месяцев, сообщила газета «Известия».

Это заставляет пересмотреть регламент взаимодействия медработников с такими пациентами, а также людей, заботящихся о таких больных, считает директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

Кроме пациентов с онкозаболеваниями, сильные отклонения в работе иммунитета есть у ВИЧ-инфицированных граждан, людей с иммунодефицитами и других. По мнению эксперта, в будущем может выясниться, что инфекция протекает в более тяжелой форме и остается жизнеспособной значительно дольше даже у тех, у кого защитная система ослаблена из-за неправильного питания, стресса, наследственных факторов и иных причин.

Низкоуглеводная кетогенная диета с большим содержанием жиров — лучший способ защититься от коронавируса естественным путем. К такому выводу пришли ученые. По их мнению, такая диета сокращает уровень холестерина в организме, стабилизирует уровень сахара и повышает уровень кетоновых тел в плазме крови. Последние оказывают противовоспалительное действие.