Долгожительница Ирэн Надаль рассказала, какой чай помог ей дожить до 100 лет

Англичанка Ирэн Надаль накануне отпраздновала свое столетие. Женщина каждый день выпивает чашку определенного чая, который, по ее мнению, и помог ей достичь столь почтенного возраста. Об этом сообщил «Профиль».

Свой день рождения женщина провела в доме престарелых в графстве Бакингешир. На мероприятии присутствовали ее дети, а также сотрудники учреждения. Управляющая пансионом Джули Рош рассказала, что ежедневно Ирэн выпивает стакан очень крепкого чая. По ее словам, именно такой напиток помог женщине дожить до 100 лет.

«Ее любимое событие дня — чашка чая. Она обожает чай, причем это обязательно должен быть настоящий чай строителей», — рассказала Рош.

«Чаем строителей» в Англии называют недорогой, но крепкий чай с добавлением молока и сахара, передали Nation News.