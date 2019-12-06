Долголетие и здоровье мозга сохранят 5 продуктов

Доктор Гэри Смолл рассказал о результатах исследований Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Оказалось, что около половины случаев болезни Альцгеймера связаны с так называемыми «модифицируемыми факторами риска».

В своей книге «2 недели до более молодого мозга» Смолл акцентировал внимание «на питании, а также управлении стрессом, физических упражнениях и умственной стимуляции, чтобы сохранить мозг здоровым и потенциально задержать симптомы деменции».

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Согласно исследованиям, включение в рацион продуктов, богатых антиоксидантами, на 30-35% снижает риск когнитивных нарушений в пожилом возрасте.

«Антиоксидантные фрукты и овощи защищают мозг от окислительного стресса, который вызывает износ наших нейронов с возрастом», — объяснил эксперт.

Он назвал пять наиболее полезных для мозга продуктов, сообщило ИА Nation News.

На первом месте оказалась рыба. Она не только является источником белка, но и содержит жиры омега-3 и витамин D. Омега-3 жиры противостоят воспалительным процессам головного мозга, а витамин D снижает риск развития болезни Паркинсона, сосудистой деменции и других заболеваний.

Богаты антиоксидантами ягоды. Например, черника, содержащая антоцианы, и клубника, богатая витамином C.

Сладкий картофель также богат антиоксидантами.

Зелень и зеленые овощи содержат много витамина A и C, фолаты, а также полифенолы. Они защищают мозг от токсинов и снижают воспаление.

Кроме того, отличным источником фолатов и полифенолов оказалась свекла. Также она содержит марганец, медь и множество других питательных веществ. В ней также есть нитраты, которые увеличивают приток к головному мозгу крови.