Долгие перелеты назвали опасными для здоровья

По информации сайта «Ридус», спина человека сильно нагружается в сидячем положении, что наносит серьезный вред опорно-двигательному аппарату.

«Естественные физиологические изгибы позвоночника, напоминающие букву S, выступают в роли отличной амортизационной системы. Однако, когда мы садимся, S превращается в C. То есть поддерживающий мышечный корсет расслабляется, а тяжесть тела ложится на позвоночный столб», — уточнила специалист.

Чижевская подчеркнула, что частые долгие перелеты увеличивают вероятность микротравм межпозвоночных дисков. По ее словам, позвоночник теряет амортизирующие свойства, поэтому появляется опасность развития грыж межпозвонковых дисков.

Директор отметила, что чаще всего грыжи возникают в шейном и поясничном отделах. Тогда человек страдает от болей в спине, нестабильности артериального давления, головных болей, головокружения, онемения пальцев рук, болей в сердце, недержания мочи или стула.

Долгие перелеты также вызывают развитие тромбоза глубоких вен нижних конечностей. В организме человека образуются сгустки крови.

«Развитие тромбоза провоцирует застой крови в ногах, вызванный длительным сидением в неудобной позе. Негативное влияние оказывает и резкое сужение сосудов при взлете, и низкое давление в салоне самолета, замедляющее скорость циркуляции крови. Усугубляет ситуацию обезвоживание, сгущающее кровь», — добавила Чижевская.