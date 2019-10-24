Документы на несколько сотен новорожденных оформили в роддомах по областной программе

Сотни младенцев зарегистрированы прямо в роддомах по новой подмосковной программе. Это называется удаленное рабочее место, когда сотрудник ЗАГС находится непосредственно в больнице.

Орехово-Зуево — среди первых городских округов, где шесть дней в неделю можно оформить на месте большинство документов. Это свидетельство о рождении, полис ОМС, СНИЛС, справка на пособие. А еще можно прикрепиться к поликлинике, встать на очередь в садик и подать заявку на материнский капитал. Для оформления родителям достаточно иметь паспорт, свидетельство о браке, если есть, и выписку от врача.

Маткапитал от области и няни с сертификатами для всех. Что может войти в «демографический пакет» Подмосковья Подробнее

«Очень удобно! Ты лежишь, а в это время у тебя все документы готовы и время ты не теряешь потом, бегая по разным учреждениям чтобы сделать документы», — сказала Алена Кланг, мама.

В Подмосковье с 1 сентября действует комплексная услуга «Рождение ребенка». С ее помощью можно получить необходимые документы на малыша сразу после рождения. Раньше мамам приходилось бегать по разным инстанциям. Теперь процесс получения документов стал намного проще.