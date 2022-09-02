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02 сентября 2022, 00:05

Доктор Ву Янфэн рассказал о вреде маринованных и соленых продуктов

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Продукты с высоким содержанием соли могут быть опасны для здоровья сердца и сосудов. Таким мнением поделился профессор Ву Янфэн из Института клинических исследований Пекинского университета. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на NVL.

Медик пояснил, что, по данным ВОЗ, человек должен съедать не более пяти грамм соли в день. У жителей Китая показатель выше на четыре грамма. Избыток натрия в организме приводит к проблемам с лишним весом, раку желудка и остеопорозу.

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По словам доктора, указанное вещество в большом количестве содержится в выпечке, копченом мясе и рыбе.

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Источником соли также являются чипсы, кукурузные хлопья, маринованные яйца, овощи и различные соусы.

Ву Янфэн отметил, что благодаря сокращению соли в рационе можно нормализовать артериальное давление, а также снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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