Доктор Улудюз заявила, что фастфуд может негативно влиять на память

Фастфуд является крайне вредным для здоровья человека продуктом. Однако мало кто знает, что он негативно сказывается и на работе мозга. Такой информацией поделилась доктор Дерья Улудюз. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на Live24.

Медик пояснила, что 30% всех калорий направляется в мозг. По этой причине важно употреблять качественную еду. Фастфуд же ухудшает память человека.

«Согласно исследованиям, те, кто часто употребляет фастфуд, подвергают опасности не только сердце, но и сосуды головного мозга. Это увеличивает риск развития забывчивости», — отметила Улудюз.