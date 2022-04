Доктор Уильямс рассказал о связи ожирения и рака простаты

Врач Гетин Уильямс рассказал, что ожирение может привести к раку простаты. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Eat This Not That.

Он пояснил, что при лишнем весе организм начинает вырабатывать больше гормонов, которые способны спровоцировать это заболевание. Лучший способ бороться с этим — вести активный образ жизни.

Также рак простаты может вызвать питание с большим количеством животных жиров. Поэтому красное мясо следует употреблять в пищу в небольших количествах.