Доктор Цзиньхуэй посоветовал отказаться от замороженных фруктов в борьбе с раком

Доктор Ли Цзиньхуэй из Пекинской больницы посоветовал отказаться от некоторых продуктов, чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на NVL.

Врач подчеркнул, что замороженные фрукты могут принести вред организму. По его словам, во время заморозки эти продукты вырабатывают нитриты. Также не стоит употреблять орех бетеля, так как он является источником канцерогенов.

Испорченные овощи и фрукты также опасны для организма. Так как во время гниения они выделяют афлатоксин, который провоцирует развитие раковых клеток.