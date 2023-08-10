Здоровье 10 августа 2023, 23:33 Доктор Токарев заявил, что изменения погоды могут сказаться на здоровье гипертоников

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Изменения погоды могут по-разному сказаться на состоянии здоровья. Такой информацией поделился главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев, сообщило Ura.ru.

Во время пасмурной погоды чаще всего состояние ухудшается у гипотоников. Такие люди сталкиваются с понижением сосудистого тонуса, тошнотой, головокружением.

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При ясной погоде плохо становится гипертоникам, так как у них возникают тяжесть и боль за грудиной, трудности с дыханием, частый пульс, головная боль, головокружение, тошнота.