Здоровье 17 апреля 2023, 16:17 Доктор Тигран Алексанян рассказал, чем опасна ринопластика Хирург Алексанян: пластические операции могут привести к видимой деформации

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Доктор медицинских наук, профессор, пластический хирург Тигран Алексанян в разговоре с изданием «Дни.ру» рассказал про последствия проведения ринопластики.

По словам медика, необдуманные эксперименты с внешностью могут привести к видимой деформации носа, его смещению, асимметрии.

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«Мы нередко проводим повторную ринопластику, чтобы пациент получил хороший эстетический результат. Но, конечно, всегда лучше делать операцию однократно», — сообщил Алексанян.

Зачастую некорректное проведение операции сказывается на дыхании. Пациент приходит к врачу и жалуется на дискомфорт, несмотря на удачную форму носа, отметил хирург. Он добавил, что низкая цена говорит о низкой компетенции клиники и хирурга, поскольку ринопластика считается сложной операцией.