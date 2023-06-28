28 июня 2023, 15:35
Доктор Стин Джеймс назвала плавание лучшим видом спорта для маленьких детей
Педиатр медицинского центра Pediatrics Village в США, доктор Стин Джеймс в разговоре с журналом MedicalXpress объяснила, почему плавание считается лучшим видом спорта для маленьких детей.
По словам медика, благодаря занятию плаванием дети учатся координации и гибкости. Кроме того, этот вид спорта хорошо влияет на психику, написал «ФедералПресс».
Реклама
Доктор отметила, что начинать уроки плавания с малышом можно с 12 месяцев.
Дети
Реклама
Реклама