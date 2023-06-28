Здоровье 28 июня 2023, 15:35 Доктор Стин Джеймс назвала плавание лучшим видом спорта для маленьких детей

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Педиатр медицинского центра Pediatrics Village в США, доктор Стин Джеймс в разговоре с журналом MedicalXpress объяснила, почему плавание считается лучшим видом спорта для маленьких детей.

По словам медика, благодаря занятию плаванием дети учатся координации и гибкости. Кроме того, этот вид спорта хорошо влияет на психику, написал «ФедералПресс».

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Доктор отметила, что начинать уроки плавания с малышом можно с 12 месяцев.