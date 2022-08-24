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    24 августа 2022, 15:07

    Доктор Шишонин рассказал, как уменьшить боль в пояснице с помощью простых упражнений

    Арина Бобкова

    Существует множество факторов, которые провоцируют боли в пояснице. Кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач клинического комплекса «Клиника Доктора Шишонина» Александр Шишонин рассказал, как побороть столь неприятный синдром. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на «Доктор Питер».

    Доктор Шишонин рассказал, как уменьшить боль в пояснице с помощью простых упражнений

    Среди причин возникновения болей — неправильное питание или неактивная жизнь. Однако чтобы избавиться от нее, необязательно принимать лекарственные препараты. Расправить позвоночник помогут два упражнения.

    Чтобы выполнить первое, необходимо лечь на спину, а после взять руками стопу одной ноги. На протяжении 15-20 секунд нужно тянуться одноименным плечом к ноге, а затем поменять ногу.

    Для второго упражнения стоит встать на четвереньки и прогнуться в спине, а голову поднять вверх. На протяжении десяти секунд задержите свое внимание на пояснице, а затем выгнетесь вниз и опустите голову. Очень важно думать о месте растяжения спины.