Доктор Шишонин рассказал, как уменьшить боль в пояснице с помощью простых упражнений

Существует множество факторов, которые провоцируют боли в пояснице. Кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач клинического комплекса «Клиника Доктора Шишонина» Александр Шишонин рассказал, как побороть столь неприятный синдром. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на «Доктор Питер».

Среди причин возникновения болей — неправильное питание или неактивная жизнь. Однако чтобы избавиться от нее, необязательно принимать лекарственные препараты. Расправить позвоночник помогут два упражнения.

Чтобы выполнить первое, необходимо лечь на спину, а после взять руками стопу одной ноги. На протяжении 15-20 секунд нужно тянуться одноименным плечом к ноге, а затем поменять ногу.

Для второго упражнения стоит встать на четвереньки и прогнуться в спине, а голову поднять вверх. На протяжении десяти секунд задержите свое внимание на пояснице, а затем выгнетесь вниз и опустите голову. Очень важно думать о месте растяжения спины.