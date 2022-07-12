Доктор Ших рассказала, с какими проблемами сталкиваются жители мегаполиса

Расстройство сна стало постоянным спутником многих жителей мегаполиса. Такой информацией поделилась доктор медицинских наук, профессор, директор Института профессионального образования Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Евгенией Ших. Об этом сообщили NEWS.ru.

Медик пояснила, что проблемы со сном способны вызвать информационная нагрузка, стресс, а также чрезмерная активность. По ее словам, тревожные и депрессивные расстройства влияют на то, что организм привыкает к режиму увеличенной активности.

Кроме того, бессонницу способны провоцировать сбои режима сна и бодрствования. Также влияет и плавающий рабочий график, а также употребление всевозможных стимуляторов, таких как кофе и энергетики. При этом от подобного образа жизни страдают все фазы сна, передало ИА Nation News.

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