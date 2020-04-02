Доктор рассказал, как обрабатывать одежду после магазина

Светлана Лобода, российская певица, пригласила Комаровского вести совместный прямой эфир в социальной сети Instagram на тему коронавируса. Врач поделился простыми способами защиты от вируса. Он напомнил, что инфекция передается не только по воздуху, но и через руки. Причем, второй случай более распространен.

«Сам по себе вирус не опасен на одежде. Проблемы возникнут тогда, если вы зараженными руками дотронетесь до слизистых оболочек», — заявил Комаровский.

Для снижения риска заражения нужно трогать лицо как можно реже. Если вирусной рукой потрогать глаза, рот или нос, то инфекция распространится гораздо быстрее. Так как заражение происходит через слизистые.

Дезинфицировать одежду необходимо, если вы терлись ею в лифте или на вас кто-либо чихал или кашлял. Если человек находился один, то одежду обрабатывать не надо.

«Пришли с улицы, повесьте одежду на балкон. Пусть повисит несколько дней, потом можете снова надеть. Если одежда проветривается на солнце, то хватит двух часов, так как солнце все убьет», — пояснил специалист.