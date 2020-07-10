Доктор посоветовал, как кормить детей в жаркую погоду

По ее словам, если у ребенка нет аппетита в обед, можно предложить ему что-то легкое с фруктами и кисломолочными продуктами. А более основательный прием пищи оставить на полдник, когда спадает жара.

Также стоит увеличить калорийность рациона на 10-15%, так как летом возрастает активность. При этом следует избегать большого количества углеводов, ограничить сладости и выпечку.

«Летом малыши интенсивно растут и усиленно потеют, все это сопровождается большой потерей витаминов и дисбалансом микроэлементов. Поэтому на завтрак, обед, полдник и ужин ребенок должен получать витаминосодержащие продукты в сыром виде и со слабой термической обработкой», — также добавила Батышева.