Доктор Поллок рассказал, какие продукты помогут избежать проблем с сердцем и сосудами

Еда способна значительным образом влиять на состояние здоровья человека. Доктор Ричард Поллок рассказал, какие продукты стоит добавить в свой рацион, чтобы снизить риск возникновения проблем с сердцем и сосудами. Об этом сообщил «Профиль» со ссылкой на журнал JRSM Cardiovascular Disease.

Медик посоветовал разнообразить свое питание листовой зеленью. По его словам, необходимо употреблять как можно больше капусты и шпината. В их составе содержится большое количество клетчатки, антиоксидантов и калия.

Кроме того, специалист подчеркнул, что шпинат является источником витаминов A, K и С, железа и фолиевой кислоты. Капуста же богата витаминами В, С и кальцием.

Чтобы понять, насколько листовая зелень эффективна в борьбе с болезнями сердца и сосудов, специалист проанализировал 13 различных исследований. Выяснилось, что употребление таких продуктов снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 16%, передали Nation News.