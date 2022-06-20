Доктор Павлова рассказала, как продлить жизнь

Многие люди хотят узнать секрет долголетия. Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на Telegram-канал медика.

Специалист подчеркнула, что начинать следить за своим здоровьем необходимо уже с 30-летнего возраста. В первую очередь стоит регулярно заниматься спортом. Можно уделить свое время финтесу, скандинавской ходьбе или походам в спортивный зал.

Также не стоит забывать о питании. Рацион должен состоять из 20% белка, 30% жиров и 50% углеводов. Стоит разнообразить свой рацион рыбой, курицей, телятиной и говядиной, а также есть крупы, фрукты и овощи.

Еще крайне важно соблюдать правильный распорядок дня и не забывать о приеме лекарств. Людям в возрасте стоит уделять больше времени общению с другими людьми. Они не должны находиться в одиночестве.