Доктор Павлова рассказала, как побороть осеннюю простуду | 360°

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Доктор Павлова рассказала, как побороть осеннюю простуду

Доктор Павлова посоветовала не пить алкоголь во время простуды

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Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Палова рассказала о том, как быть, если вы внезапно заболели простудой. Об этом написал сайт kp.ru.

Самой важной рекомендацией в случае ОРВИ или простуды, по словам медика, будет следующая: необходимо первые дни во время болезни оставаться в кровати.

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«Оставайтесь в постели: так вы не тратите силы на мышечную работу, и больше остается ресурсов для иммунной системы, это очень важная рекомендация, в первые дни надо лежать», — сказала медик.

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Она также посоветовала не принимать душ, не пить алкогольные напитки и не переедать.

В комнате должно быть много свежего воздуха, при этом вы не должны попадать под сквозняк. Не стоит сбивать температуру, если она не слишком высокая. Жаропонижающее можно пить в том случае, если температура тела стала выше 38,1 градуса.

«Я еще рекомендую витамин С. Несмотря на то, что клинические исследования не выявили четкой связи между ним и быстрым излечением от простуды, пренебрегать этим витамином не стоит. Витамин С очень важный, и в организме сам не вырабатывается. Нельзя быть в дефиците в такой сложный период, когда все силы уходят на борьбу с воспалением», — заключила Павлова.

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