Здоровье 15 августа 2023, 17:41 Доктор Павлова: даже одна сигарета в день снижает выработку оксида азота в организме

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Сотрудники Института автоматики и процессов управления ДВО РАН выявили, что даже от одной сигареты в день происходит снижение выработки оксида азота в организме. Мнение ученых поддержала врач-эндокринолог Зухра Павлова, написало издание «ФедералПресс».

По словам медика, у некурящих людей тонус сосудов на 40% выше, чем у курильщиков со стажем.

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У человека, который имеет пристрастие к сигаретам, снижается эндотелиальная функция, оказывающая влияние на микроциркуляцию крови в дистальных отделах, а также на состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем, добавила врач.