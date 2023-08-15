15 августа 2023, 17:41
Доктор Павлова: даже одна сигарета в день снижает выработку оксида азота в организме
Сотрудники Института автоматики и процессов управления ДВО РАН выявили, что даже от одной сигареты в день происходит снижение выработки оксида азота в организме. Мнение ученых поддержала врач-эндокринолог Зухра Павлова, написало издание «ФедералПресс».
По словам медика, у некурящих людей тонус сосудов на 40% выше, чем у курильщиков со стажем.
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У человека, который имеет пристрастие к сигаретам, снижается эндотелиальная функция, оказывающая влияние на микроциркуляцию крови в дистальных отделах, а также на состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем, добавила врач.
Курение
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