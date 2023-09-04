Здоровье 04 сентября 2023, 19:42 Доктор наук Токарев заявил, что северное сияние может вызывать упадок сил

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В период северного сияния состояние людей может ухудшаться. Такой информацией поделился главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев. Об этом сообщило Ura.ru.

По словам специалиста, северное сияние происходит во время магнитной бури, когда облако заряженных частиц сталкивается с молекулами земной атмосферы. Оно может нанести вред организму. Среди симптомов — сонливость, сильная головная боль или перепады артериального давления. Также в этот период могут обостряться многие хронические заболевания.