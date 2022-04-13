Доктор наук Мальцев рассказал об опасности неправильного хранения картофеля

Доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев рассказал, что неправильное хранение картофеля может привести к образованию токсичных веществ в клубнях. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По данным РИА ФАН, картофель нельзя хранить на свету, так как от этого он может стать ядовитым.

«В таком случае клубни могли позеленеть. Если это произошло, то в них сформировался хлорофилл и опасный алкалоид соланин, а он ядовитый для человека», — уточнил Мальцев.

Эксперт пояснил, что в этом случае картофель уже не пригоден для приема пищи. Не стоит пытаться сварить его или пытаться обрезать позеленевшие части — лучше просто выбросить испорченные клубни.

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