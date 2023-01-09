Здоровье 09 января 2023, 17:51 Доктор Мясников заявил о необходимости создания новых вакцин от штаммов ковида

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Известный телеведущий, доктор Александр Мясников в разговоре с «Общественной службой новостей» сообщил о необходимости создания новых вакцин от видоизмененной коронавирусной инфекции.

«Острая нужда в новых вакцинах, потому что вирус эволюционирует. Старые вакцины Moderna и Pfizer уже не применяют, их немного видоизменили, туда вставили, так сказать, элементы от „омикрона“. Вот у „Спутника“ пока такого нет», — сказал врач.

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По его словам, вакцины предотвращают тяжелое течение болезни, однако не предотвращают ее саму.

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Что же касается назальных вакцин, то ученые будут развивать это направление дальше, заметил Мясников.