Доктор Мясников заявил о хаотичном поведении коронавируса

Он отметил, что некоторые могут уберечься от заражения даже при постоянном контакте с заболевшими, а кто-то подхватывает возбудителя, находясь в полной изоляции. При этом даже реакция на заражение у всех разная: или кашель, или постоянно постельный режим.

«Кто-то и вовсе не заметил инфекции, а кто-то умер. В той же группе риска пожилых и хронических больных: кто-то быстро выздоравливает, а кто-то нет», — пояснил свою мысль врач Мясников.

Отметил он и странные географические предпочтения нового коронавируса. В Америке огромное количество зараженных в центральных и северных штатах. Эпидемическая ситуация во Флориде, где большинство жителей пенсионеры, напротив, спокойная.

«Во Франции северо-восток весь болеет, запад и юг нет. Западная Германия — одна картина, Восточная — другая», — написал Мясников. При этом он подчеркнул, что жителей стран бывшего СССР возбудитель явно щадит. По его словам, это списывают на вакцинацию населения от туберкулеза.

Врач Мясников заявил, что принцип, по которому происходит заражение, рано или поздно станет известен. Но лучше, конечно, чтобы это произошло раньше.

Страдающие от онкологических заболеваний находятся в группе риска по отношению к любыми вирусам. Лечение рака подавляет иммунитет. Об этом ранее заявил врач Александр Мясников. Он призвал людей с онкологией сохранять самоизоляцию, чтобы предотвратить новое заражение коронавирусом, который сейчас сильно распространился.

На сегодняшний день количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило четыре миллиона. Число жертв нового возбудителя составило более 285 тысяч человек. В России ситуация остается сложной. Всего подтвердились 232 243 случая коронавируса. Вылечиться смогли 45 512 пациентов. Летальным исходом закончились 2116 случаев заражения.