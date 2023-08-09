Здоровье 09 августа 2023, 23:13 Доктор Мясников заявил, что страна нуждается в модернизации системы здравоохранения

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Для решения проблемы низкого качества медицинских услуг необходима реформа системы здравоохранения. Таким мнением поделился заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников. Об этом сообщила «Общественная Служба Новостей».

По словам специалиста, ужесточение проверок вряд ли сможет помочь. Важно принять международно признанные алгоритмы и протоколы во всех областях медицины. Он подчеркнул, что в медицинских вузах важно ввести новые пособия, по которым студенты могли бы обучаться с первого курса.

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«Вмешательство в медицину может вызвать протесты со стороны академиков и медицинского сообщества, но это не должно остановить внедрение новых подходов», — отметил Мясников.