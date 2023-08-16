Здоровье 16 августа 2023, 23:28 Доктор Мясников заявил, что прервать генетическую наследственность онкологии невозможно

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Прекратить генетическую наследственность онкологии невозможно, однако существуют способы снизить риск возникновения подобных заболеваний. Таким мнением поделился заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, усугубить риск рака может курение, вирусные заболевания, избыток веса, плохая экология, отсутствие физических нагрузок.

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Он посоветовал не перегружать свой организм, чтобы не подвергать его опасности.