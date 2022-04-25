Доктор Мясников заявил, что кофе, шоколад и сыр могут вызывать мигрень

Российский врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, которые могут провоцировать мигрень. По его словам, к таковым относятся кофе, шоколад, сыр и орехи. Об этом написал «ФедералПресс».

«Для мигрени характерно наличие провоцирующих факторов — физические нагрузки, яркий или мигающий свет, резкие запахи, потребление кофе, шоколада, алкоголя, выдержанного сыра, орехов», — сказал медик.

Он также отметил, что мигрени у женщин и мужчин могут проявляться по разному.

«Женщины, страдающие мигренью с аурой, должны избегать гормональных противозачаточных препаратов, немедленно бросить курить и особенно тщательно следить за уровнем своего холестерина и сахара, а также проводить профилактическое лечение мигрени бета-блокаторами: пропранололом, метопродолом, атенололом или препаратами типа топамакса», — сказал врач.

У мужчин, по словам Мясникова, головная боль не похожа на женскую. Она длиться всего несколько минут и, преимущественно, в одном участке головы. Для лечения такой боли врачи иногда назначают гормональные препараты.